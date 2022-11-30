Вдове Шатунова запретили слушать его песни

По словам супруги артиста, она чувствует поддержку его поклонников. „Знаю, что они даже продвигают песни Юры в различных музыкальных чартах. Им важно, чтобы творческое наследие Юры продолжало жить. И в этом их помощь неоценима“, — поделилась Светлана.