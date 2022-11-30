30.11.2022, 17:30
Вдове Шатунова запретили слушать его песни
ФОТО: Youtube
Вдова покойного Юрия Шатунова Светлана в беседе с „АиФ“ рассказала, как переживает смерть певца.
По словам супруги артиста, она чувствует поддержку его поклонников. „Знаю, что они даже продвигают песни Юры в различных музыкальных чартах. Им важно, чтобы творческое наследие Юры продолжало жить. И в этом их помощь неоценима“, — поделилась Светлана.
Женщина объяснила, что работает с медиками после потери мужа. „Я не слушаю сейчас песни Юры. Врач запретил. Боль утраты очень сильная. Должно пройти время. Надеюсь, оно, правда, лечит“, — призналась она.
Юрий Шатунов умер 23 июня 2022 года от острой сердечной недостаточности.