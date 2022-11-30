В субботу в T1: рождественская ярмарка с почти 50 продавцами, выступление ансамбля Legend

Рождественская ярмарка Т1 стартует в 12:00 в субботу. Здесь можно будет найти пипаркооки, мед, различные мясные копчености, выпечку и другие вкусные фермерские продукты. На прилавках также представлены перчатки, шарфы, головные уборы, украшения ручной работы, средства по уходу за телом, свечи и многое другое.

В 14:00 бесплатный праздничный концерт в Т1 даст ансамбль Legend, в составе Рольфа Роосалу, Марви Валласте и Лаури Пихлапа. Перед ними в 13:00 выступят танцевальный коллектив Avant и Школа танца D7.

В атриуме Т1 стоит почти 15-метровая рождественская елка, которая, насколько известно, является самой высокой в ​​Эстонии установленной в помещении елкой. В день ярмарки посетителей центра будут приветствовать Дед Мороз, Эльза и Анна, а в атриуме Т1 работает создающий праздничное настроение фотоуголок.

Дополнительная информация о рождественской ярмарке: https://t1tallinn.com/ru/sobytie/t1-joulukingituste-laat-2/.