8 декабря в клубе Cathouse 11 красивых мужчин из разных уголков мира продемонстрируют свои уникальные таланты
Секция известной студенческой организации Erasmus Student Network „ESN Tallinn“ нашла новый подход к теме помощи и пожертвований нуждающимся. 8 декабря в столичном ночном клубе Cathouse 11 красивых, молодых и креативных мужчин из разных уголков мира продемонстрируют свои уникальные таланты от танцев и игры на музыкальных инструментах до чтения стихов и стенд-ап зарисовок в пользу хвостатых подопечных благотворительной организации Varjupaikade MTU.
„Клуб весёлых и разборчивых“
После показа всех талантов, у зрителей будет реальная возможность посредством ставок „купить“ одного из выступающих, договориться о совместной активности и получить приятные бонусы от партнеров.
Кроме развлекательных номеров зрителей ожидают интересные конкурсы, интенсивный нетворкинг и, конечно, возможность сделать доброе дело посредством пожертвования. Мероприятие поддержит широкий список эстонских и международных брэндов и компаний, таких как Wrot.ee, InGame, Barbershop24. Завершится мероприятие танцевальной вечеринкой с DJ LOGAN.