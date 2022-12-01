8 декабря в клубе Cathouse 11 красивых мужчин из разных уголков мира продемонстрируют свои уникальные таланты

Секция известной студенческой организации Erasmus Student Network „ESN Tallinn“ нашла новый подход к теме помощи и пожертвований нуждающимся. 8 декабря в столичном ночном клубе Cathouse 11 красивых, молодых и креативных мужчин из разных уголков мира продемонстрируют свои уникальные таланты от танцев и игры на музыкальных инструментах до чтения стихов и стенд-ап зарисовок в пользу хвостатых подопечных благотворительной организации Varjupaikade MTU.