01.12.2022, 09:39
ВИДЕО | До конца недели в Таллинне гостит Алексей Панин(32)
ФОТО: Youtube
Скандальный актёр Алексей Панин решил временно покинуть теплую Испанию и отправился в Эстонию. Артист приехал в Таллинн вместе с режиссером фильма „ДМБ“ Романом Качановым.
„Зима настоящая, как в Москве“, — подметил наблюдательный Панин ещё в самолёте. Конечно, не Испания...
Известно, что актёр прибыл на антивоенный хакатон — съезд блогеров и людей искусства. Ну и просто гулять по городу. Хотя российские СМИ уже выдвинули предположение, что главная цель — „заработать на пропитание“. Вероятно, голодающие перемещаются по миру исключительно самолётами.