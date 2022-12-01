ВИДЕО | До конца недели в Таллинне гостит Алексей Панин

„Зима настоящая, как в Москве“, — подметил наблюдательный Панин ещё в самолёте. Конечно, не Испания...

Известно, что актёр прибыл на антивоенный хакатон — съезд блогеров и людей искусства. Ну и просто гулять по городу. Хотя российские СМИ уже выдвинули предположение, что главная цель — „заработать на пропитание“. Вероятно, голодающие перемещаются по миру исключительно самолётами.