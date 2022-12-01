Умерла солистка Fleetwood Mac Кристин Макви

„Она мирно скончалась в больнице сегодня утром, 30 ноября 2022 года, после непродолжительной болезни“, — написали родственники певицы.

Сообщение о смерти Кристин Макви также появилось в твиттере Fleetwood Mac и в инстаграме бывшей участницы группы, певицы Стиви Никс.

Группа Fleetwood Mac была создана в Лондоне в 1967 году. Пик ее популярности пришелся на 1970-е и 1980-е годы.

Кристин Макви (урожденная Кристин Перфект) была поклонницей Fleetwood Mac. В конце 1960-х она вышла замуж за бас-гитариста группы Джона Макви, а в 1970 году стала участницей коллектива.

Кристин Макви стала автором таких композиций Fleetwood Mac как „Little Lies“, „Donʼt Stop“, „Say You Love Me“ и „Songbird“. Она ушла из группы в 1998 году, но вернулась в нее в 2014-м.