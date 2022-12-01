Российские депутаты нашли корень проблемы с ЛГБТ: это группа „ТаТу“(2)
Депутат Госдумы РФ Татьяна Буцкая заявила, что до появления группы „Тату“ на эстраде никому даже в голову не приходило, что две девушки могут состоять друг с другом в каких-то отношениях, кроме дружеских. Композитор группы не согласились с такой позицией.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая («Единая Россия“) выразила мнение, что творчество группы „Тату“ спровоцировало рост количества ЛГБТ-людей в России. Об этом она сказала в ходе пресс-конференции „Запрет фильмов и изъятие книг. Как будет работать закон о запрете ЛГБТ-пропаганды“ на площадке „Национальной службы новостей“.
„Никогда в жизни в нашем детстве не приходило в голову, что девочка с девочкой, пока не вышли „Тату“. И стали девочка с девочкой за руку, потому что их видели, потому что на каждом канале, их везде крутили“, — сказала депутат.
Музыка, по словам Буцкой, — это не просто ритм и текст, а еще и посыл „смотри на меня, делай как я, попробуй“.
Буцкая сравнила гомосексуальность с болезнью и призвала в таком случае „идти к врачу“.
„Мальчик должен выглядеть как мальчик, девочка как девочка. Если у тебя есть заболевание, его надо лечить, а не хвастаться: „вот у меня зуб кариозный, вот печень не работает“, — сказала депутат.
В беседе с „Газетой.Ru“ один из создателей „Тату“ композитор Александр Войтинский прокомментировал слова Татьяны Буцкой о том, что ей „никогда не приходило в голову“, что девочки могут быть с девочками. „А в другие головы, вероятно, приходило. Она же не знает, что приходило в головы другим людям“, — отметил Войтинский.
Он указал, что никто не проводил статистического исследования о том, что было до и что стало после активности группы. „Но я согласен, что девочек, которые ходят за руку, возможно, действительно стало больше. А вот лесбиянок как было, так и осталось столько, сколько было отмерено природой, а не музыкальными проектами“, — сказал композитор.
При этом он не исключил, что деятельность группы могла поспособствовать большей открытости ЛГБТ-людей. „И ощущению безопасности тех, кто, возможно, скрывались и жили сложной, тяжелой, трагической жизнью, получили для себя окошко, повод быть честными с собой и окружающим миром“, — отметил он, назвав это позитивным вкладом группы „Тату“.
„Общество может либо принимать людей, либо применять к ним силу. Две опции только есть. Природа от нас не зависит, а вот отношение к людям, непохожим на нас, от нас зависит“, — подчеркнул Войтинский.
От себя напомним, что „ТаТу“ в своё время проштрафилась ещё сильнее — выйдя в футболках с надписью „Х... войне“. За одно из этих слов в России теперь штрафуют (и это не первое слово).