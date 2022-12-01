Российские депутаты нашли корень проблемы с ЛГБТ: это группа „ТаТу“

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая («Единая Россия“) выразила мнение, что творчество группы „Тату“ спровоцировало рост количества ЛГБТ-людей в России. Об этом она сказала в ходе пресс-конференции „Запрет фильмов и изъятие книг. Как будет работать закон о запрете ЛГБТ-пропаганды“ на площадке „Национальной службы новостей“.

„Никогда в жизни в нашем детстве не приходило в голову, что девочка с девочкой, пока не вышли „Тату“. И стали девочка с девочкой за руку, потому что их видели, потому что на каждом канале, их везде крутили“, — сказала депутат.

Музыка, по словам Буцкой, — это не просто ритм и текст, а еще и посыл „смотри на меня, делай как я, попробуй“.

Буцкая сравнила гомосексуальность с болезнью и призвала в таком случае „идти к врачу“.

„Мальчик должен выглядеть как мальчик, девочка как девочка. Если у тебя есть заболевание, его надо лечить, а не хвастаться: „вот у меня зуб кариозный, вот печень не работает“, — сказала депутат.

В беседе с „Газетой.Ru“ один из создателей „Тату“ композитор Александр Войтинский прокомментировал слова Татьяны Буцкой о том, что ей „никогда не приходило в голову“, что девочки могут быть с девочками. „А в другие головы, вероятно, приходило. Она же не знает, что приходило в головы другим людям“, — отметил Войтинский.

Он указал, что никто не проводил статистического исследования о том, что было до и что стало после активности группы. „Но я согласен, что девочек, которые ходят за руку, возможно, действительно стало больше. А вот лесбиянок как было, так и осталось столько, сколько было отмерено природой, а не музыкальными проектами“, — сказал композитор.

При этом он не исключил, что деятельность группы могла поспособствовать большей открытости ЛГБТ-людей. „И ощущению безопасности тех, кто, возможно, скрывались и жили сложной, тяжелой, трагической жизнью, получили для себя окошко, повод быть честными с собой и окружающим миром“, — отметил он, назвав это позитивным вкладом группы „Тату“.