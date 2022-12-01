ВИДЕО | Как в фильмах: Певица Алена Омаргалиева рассказала, какого романтического поступка ждет от Тамерлана
Недавно к нам в Эстонию заезжал популярный украинский дуэт, а еще и пара в реальной жизни Тамерлан и Алена. Артисты добирались из Киева и очень счастливы, что смогли поделиться своим творчеством и позитивом с эстонской публикой. Поскольку отношения Тамерлана и Алены уже более 12 лет на виду у публики, Алина Захарова предложила им сыграть в игру для молодоженов и проверить, все ли они знают друг о друге. Смотрите видео!
„Надо лавировать. В первую очередь, надо иметь терпение, уважение друг к другу, лишний раз промолчать, когда хочется сказать и высказать все. Мы живые люди, у нас бывает разное настроение, разный гормональный фон, всплески. Прежде всего надо знать, что вы есть друг у друга и вы самые близкие и родные друг другу люди“, - дает рецепт долгих и счастливых отношений певица Алена Омаргалиева.
Также в ходе романтической игры выяснилось, что у Алены есть мини-мечта - чтобы Тамерлан, как в фильмах, принес ей кофе в постель.
Желаем паре новых романтических ощущений!