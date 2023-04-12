Культура
12.04.2023, 10:00

В Таллинне есть бар, в котором звучит музыка только одной группы и где можно встретиться с всемирно известными музыкантами

 
Дан Буйненко, управляющий баром Depeche Mode, — фанат группы, он создал это место своими руками.
Дан Буйненко, управляющий баром Depeche Mode, — фанат группы, он создал это место своими руками.
ФОТО: KIUR KAASIK | DELFI MEEDIA

Сейчас в баре Depeche Mode можно встретить рок-звезд, но несколько десятилетий назад сюда, в бордель Карла Данхаммера, приезжали финны, пишет Eesti Päevaleht.

Бар Depeche Mode (DM) работает в Старом городе Таллинна с 1999 года. Здесь приятная атмосфера, мягкий свет, чисто, каждый уголок заполнен памятными вещами, связанными с группой. В колонках играет только Depeche Mode, на экранах крутят только их клипы, а в танцевальном зале установлены навевающие ностальгию игровые автоматы, которые 46-летний владелец Дан Буйненко в основном ремонтирует сам.

В этом баре неплохо проводили время музыканты и самой Depeche Mode, и участники групп Rammstein и Slipknot. Бывал здесь и кинорежиссер, фотограф и создатель музыкальных клипов Брайана Адамса, DM и „Нирваны“ Антон Корбейн, репортаж о баре делала Би-би-си. Место очень популярно среди туристов, а одна пара даже отмечает здесь годовщину свадьбы.

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