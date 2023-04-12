В Таллинне есть бар, в котором звучит музыка только одной группы и где можно встретиться с всемирно известными музыкантами

Бар Depeche Mode (DM) работает в Старом городе Таллинна с 1999 года. Здесь приятная атмосфера, мягкий свет, чисто, каждый уголок заполнен памятными вещами, связанными с группой. В колонках играет только Depeche Mode, на экранах крутят только их клипы, а в танцевальном зале установлены навевающие ностальгию игровые автоматы, которые 46-летний владелец Дан Буйненко в основном ремонтирует сам.