Шоубиз
02.12.2022, 10:36

„Я пропутинский нацист“: Канье Уэст в интервью наговорил лишнего и был опять отлучен от Твиттера

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Ye
Ye
ФОТО: OLIVIER DOULIERY | AFP

Американский рэпер и бизнесмен Канье Уэст признался в интервью с радиоведущим и конспирологом Алексом Джонсом на портале Infowars.com, что симпатизирует Путину и Гитлеру. Об этом написал NME.

Джонс обсуждал с Уэстом и националистом Ником Фуэнтесом недавнюю критику в адрес Канье из‑за антисемитских высказываний, комментариев о смерти Джорджа Флойда и выбранной футболке с надписью „White Lives Matter“.

В разговоре Джонс заявил, что Уэст „не Гитлер и не нацист“, так что он не заслуживает демонизации. На что рэпер ответил: „Что ж, я вижу хорошее и в Гитлере тоже“. „В каждом человеке есть что‑то ценное, в особенности в Гитлере“, — добавил он и призвал „перестать оскорблять нацистов“, так как „они делали и хорошие вещи“.

Лентач законспектировал интервью и привёл ещё несколько цитат рэпера:

  • Я нацист;

  • Я люблю еврейский народ, но я также люблю нацистов;

  • Я очень пропутинский, очень пророссийский;

  • Обама не был первым чернокожим президентом США, он был всего лишь еще одним еврейским президентом;

  • Америку охватил сатанизм;

  • Когда человек смотрит порно, он смотрит на чьих-то сыновей и дочек, а поэтому порнография также является формой педофилии

Кажется, шансы Уэста не только стать президентом США, но и вообще пойти на выборы резко снизились. А вот попасть за решётку — возросли. Но для начала был шокирован Илон Маск и как новый владелец Твиттера вновь заблокировал Канье. Ну если с первого раза не понимает...

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