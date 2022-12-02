„Я пропутинский нацист“: Канье Уэст в интервью наговорил лишнего и был опять отлучен от Твиттера

Джонс обсуждал с Уэстом и националистом Ником Фуэнтесом недавнюю критику в адрес Канье из‑за антисемитских высказываний, комментариев о смерти Джорджа Флойда и выбранной футболке с надписью „White Lives Matter“.

В разговоре Джонс заявил, что Уэст „не Гитлер и не нацист“, так что он не заслуживает демонизации. На что рэпер ответил: „Что ж, я вижу хорошее и в Гитлере тоже“. „В каждом человеке есть что‑то ценное, в особенности в Гитлере“, — добавил он и призвал „перестать оскорблять нацистов“, так как „они делали и хорошие вещи“.

Лентач законспектировал интервью и привёл ещё несколько цитат рэпера:

Я нацист;

Я люблю еврейский народ, но я также люблю нацистов;

Я очень пропутинский, очень пророссийский;

Обама не был первым чернокожим президентом США, он был всего лишь еще одним еврейским президентом;

Америку охватил сатанизм;

Когда человек смотрит порно, он смотрит на чьих-то сыновей и дочек, а поэтому порнография также является формой педофилии

Кажется, шансы Уэста не только стать президентом США, но и вообще пойти на выборы резко снизились. А вот попасть за решётку — возросли. Но для начала был шокирован Илон Маск и как новый владелец Твиттера вновь заблокировал Канье. Ну если с первого раза не понимает...