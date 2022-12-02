Умерла звезда „Трех мушкетеров“ и „Фантомаса“ Милен Демонжо

Мари-Элен Демонжо (настоящее имя актрисы) родилась 29 сентября 1935 года в семье уроженца Ниццы и уроженки Харькова. Мать будущей знаменитости, Клавдия Георгиевна Трубникова, эмигрировала во Францию во время Гражданской войны в России.

Карьера Демонжо началась в 1953 году после дебюта в картине „Дети любви“. До этого она некоторое время работала моделью у знаменитого французского модельера Пьера Кардена.

Карьера актрисы быстро пошла в гору, в 1961 году она воплотила на экране роль Миледи в экранизации романа Александра Дюма-отца „Три мушкетера“. Ее коллегами на съемках фильма были такие звезды французского кинематографа, как Жерар Барре, Жорж Декриер и Жак Тожа.

Зрителям экс-СССР Демонжо также запомнилась ролью журналистки Элен, невесты Фандора, в серии комедий о Фантомасе с Луи де Фюнесом и Жаном Маре.