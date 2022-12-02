„Снимать не будет“: Никите Михалкову нездоровится

Артемьев, в частности, сообщил, что съёмки фильма „Шоколадный револьвер“ как минимум приостановлены. Похоже, в лучшем случае их продолжит другой режиссёр. „Михалков заболел, потом ковид, и этот фильм снимать не будет. Что-то может быть будет дальше, но пока об этом разговора нет“, — поделился свежими новостями композитор.