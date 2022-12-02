02.12.2022, 14:00
„Снимать не будет“: Никите Михалкову нездоровится(1)
ФОТО: Youtube
Композитор Эдуард Артемьев, написавший в том числе музыку к фильмам Никиты Михалкова, рассказал, что режиссёру нездоровится у себя в имении. Об этом пишет Gazeta.
Артемьев, в частности, сообщил, что съёмки фильма „Шоколадный револьвер“ как минимум приостановлены. Похоже, в лучшем случае их продолжит другой режиссёр. „Михалков заболел, потом ковид, и этот фильм снимать не будет. Что-то может быть будет дальше, но пока об этом разговора нет“, — поделился свежими новостями композитор.
По словам Артемьева, Михалков сейчас целиком занялся театром.