Поматросила и бросила: молодая невеста Вячеслава Гришечкина вместо свадьбы сбежала к бывшему мужу

Возлюбленная артиста, которая младше него на 26 лет, накануне свадьбы разорвала отношения. Бичарова вышла замуж за бизнесмена по имени Равиль, с которым уже состояла в браке некоторое время, однако пара развелась.

„Жалко, что мы расстались. Но я уверен, что у тебя появилась новая бурная и правильная жизнь. Люби этого человека. Люби не так, как меня, а люби больше, сильнее и ярче“, — обратился Гришечкин к бывшей невесте. Актер подарил Бичаровой на свадьбу колье стоимостью в миллион рублей.

Молодая невеста, к слову, успела попользоваться любовью Вячеслава. И если похудение наверняка пойдёт на пользу и ему самому, то оплченная пластика груди — только сбежавшей невесте. „Мне с мужчиной очень повезло: он чуткий, понимающий, щедрый. Денег на подготовку к свадьбе не жалеет и дает без лишних вопросов“, — радовалась она ещё летом этого года. А вот планировала ли уже отмену свадьбы — вопрос открытый...

Ранее 60-летний Вячеслав Гришечкин страдал от депрессии после смерти бывшей супруги, с которой состоял в браке 25 лет.