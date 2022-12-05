Впервые в Эстонии! Балет-сказка „Щелкунчик 3D“

Художественным руководителем „Щелкунчика 3D“, автором идеи и создателем концепции взаимодействия мультимедийных технологий и вечной классики - является Руслан Бенцианов, Заслуженный артист Украины, в прошлом артист балета Украинского Национального театра Оперы и Балета им. Т.Г.Шевченка и преподаватель хореографии. Руслан Бенцианов гастролировал по миру и организовывая туры с нашим театром пропагандируя и прославляя украинский балет и украинскую школу балета. У него колоссальный опыт в постановках шоу, невероятный вкус и оригинальный взгляд на искусство, помимо этого он работает только с украинскими артистами и считает, что украинский балет полноправный конкурентный игрок на европейском хореографическом „поле“.

Мы применили новые мультимедийные технологии 21 века и создали уникальный мультимедийный контент, который будет транслироваться на очень больших лед-экранах около 10 метров в высоту и 25 метров в ширину, а еще мультмедийные-технологии в шоу – это достойная альтернатива традиционным декорациям, осознанный шаг в экологичность в искусстве. Нам было важно сохранить классическую хореографию и показать ее подрастающему поколению, но в новом и современном формате, чтобы привлечь их интерес и внимание. Мы синхронизировали эксклюзивный видео-контент с классическим украинским балетом, музыкой легендарного Чайковского и получился симбиоз вечной классики и новейших технологий. Внимание зрителей будет сосредоточено не только на артистах, на сцене, но и на видео контенте – это будет настоящая магия и зритель сможет полностью погрузиться в атмосферу новогодней сказки в преддверье зимних праздников. Это совершенно новый взгляд на балет, и я считаю, что жителям Латвии и Эстонии обязательно стоит посмотреть это выступление, которое создано украинцами и украинской компанией, как говорится made in Ukraine.

Об особенностях шоу и как создается магия для зрителей, расскажет Константин Мороз – генеральный директор креативного агентства Felicity Decision, чья команда работала над созданием продукта для Ukrainian World Ballet, а сейчас они организовывают первые выступления в странах Балтии совместно с концертно-продюсерским центром APstar. Об украинском балете, трудностях, благотворительной миссии и не только, далее в интервью.

Несмотря на то, что была пандемия и рассадка соответствовала карантинным ограничениям, залы были полные и пришло очень много зрителей. Все прошло отлично, так как мы и планировали. Аудитория отреагировала великолепно, ведь мы воплотили детскую сказку в реальность. Не важно сколько лет зрителям, каждый на кануне Нового Года и Рождества хочет окунуться в праздничную атмосферу – нам удалось подарить людям магию и волшебство, хотя бы на некоторое время. Положительных эмоций и отзывов было очень много, для каждого члена нашей команды это была наивысшая похвала.

Мы начали заниматься созданием этого выступления, в разгар эпидемии ковид и когда во всем мире начался локдаун – это было сложно, но в тоже время правильно говорят, что любой кризис – это возможности. Многие артисты были без работы, поэтому мы смогли отобрать лучших для нашего проекта. Работали над этим шоу примерно год, но это были постоянные репетиции, проработка и создание мультимедийного контента и подбор артистов, все продумывалось и прорабатывалось до мелочей, потому что мы хотели сделать все на наивысшим уровне и удивить нашего зрителя.

Наша компания называется Ukrainian World Ballet, соответственно названию у нас выступают только украинские артисты. Принимает участие в шоу „Щелкунчик 3D“ 35 артистов балета, спрос на участие в нашем шоу довольно высокий, так как мы хотим собрать топовый состав. Приоткрою занавес и анонсирую – ведущую мужскую партию исполнит Евгений Лагунов, он украинец родом из Донецка. Евгений премьер Венгерского национального балета, выступает он там около десяти лет и является ведущим солистом труппы. Кто будет исполнять главную женскую партию пока вам не скажу, но знаю точно, что наши украинские артисты балета смогут точно удивить, как маленьких, так и взрослых жителей Балтии.

- А как война изменила вашу деятельность? Насколько трудно осознавать, что у вас нет возможности подарить счастье украинским детям пока в стране военные действия?

Война изменила все кардинально, конечно, у нас осталось много замороженных проектов. Мы потихоньку готовим новый украинский спектакль, но мы хотим, как можно быстрее его реализовать, чтобы показать этот продукт Европе и всему миру, ведь он сможет громко заявить об Украине и ее талантливых людях. Но, честно скажу вам, тяжело переживать эти ужасающие события и организовывать выступления вне дома. К сожалению, из-за полномасштабной войны, мы не сможем показать в этом году „Щелкунчик 3D“ и порадовать людей в Украине. Очень скучаем по своим украинским зрителям, но радует, что мы видим их в залах Европы, надеюсь, что наши люди придут и на выступления „Щелкунчик 3-D“ и в Риге, и в Таллине.

- Учитывая, что вы и вся ваша команда из Украины, будет ли благотворительная миссия у вашего выступления?