ВИДЕО | Алексей Панин: „Я давно говорил: продавайте квартиры, почки — и бегите из России“

В ходе беседы Алексей показал, как быстро может переключаться с шуток про алкоголизм на серьёзные мысли о судьбах России и мира. Судите сами:

„То, что пишет пресса, будто я сильно пьющий человек — это большая ложь. Я люблю выпить. Но я живу с дочкой и я ответственный папа. Мне некогда пить. Кроме того, я интересуюсь буддистскими практиками. Но когда прилетел в Эстонию, у меня как раз закончилась аскеза — день-в-день“.

„К собакам я отношусь уже с юмором. Мы с дочкой по этому поводу уже сами себя троллим. Мы эту тему давным-давно закрыли. Кто хотел услышать, тот услышал. Я не против секса с собаками, и мне было бы не обидно, если бы хоть одну... Но обидно, что мне приписывают, чего не было“.

„Не надо отбеливать мою репутацию. Отбеливать репутацию нужно тем, кто убивает в Украине. А с кем я трахаюсь — это моё личное дело“.

„В России ничего никогда не менялось, только называлось это по-разному. То ли народ такой, то ли менталитет — непонятно. Должно умереть несколько поколений, чтобы что-то изменилось“.

„Я давно говорил: продавайте квартиры, почки — и бегите из России“.

„Я ничего не зарабатываю в Европе. Но у меня есть какие-то деньги: я снялся в 150 фильмах и сериалах. Из них добрая половина г...а, но я в них снимался. Грубо говоря, за оплату одного съёмочного дня можно прожить месяца четыре. Вообще-то я и интервью за деньги даю... Конечно, хочется денег и востребованности, какие были раньше, но началась война — закончилась работа“.

Смотрите интервью полностью.