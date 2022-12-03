Гарри Поттер может вернуться в сериале

„У нас есть огромные амбиции в этом направлении, и мы ведем ряд различных переговоров. Я бы хотела сказать вам, что что-то неминуемо появится на горизонте, но у нас есть большой интерес и большая страсть, так что абсолютно точно [подобный проект будет реализован]“, — подчеркнула Данги.