03.12.2022, 15:30
ВИДЕО | „Вообще не смешно, блин“: Карина Кросс сломала ногу на съемках Comedy Club
ФОТО: Youtube
Блогер и певица Карина Кросс получила серьезную травму во время съемок новогоднего выпуска шоу Comedy Club на ТНТ. О закрытом переломе стопы артистка со слезами сообщила в Telegram-канале KROSSNEWS.
„Посмотрите, какой этот палец маленький и какой этот большой, — показала Кросс стопы на видео. — У меня перелом. Четвертого мне вести концерт, куча съемок. Вот, блин, гипс. Ни туфли, ничего не наделаешь три недели“.
Также Кросс опубликовала заключение врача, который диагностировал у нее закрытый краевой перелом основания левой стопы.