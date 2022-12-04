04.12.2022, 12:44
Алла Пугачева закрыла свою последнюю фирму, но еще сможет зарабатывать в России(6)
ФОТО: Youtube
Певица Алла Пугачева подала заявление на ликвидацию своей компании ООО „АБП“. Фирма специализировалась на шоу-бизнесе — организовывала концерты Примадонны и вела деятельность „Радио Алла“. Однако переехавшая в Израиль Примадонна без дохода не останется.
Адвокат Андрей Алёшкин сообщил, что „именные“ компании — не единственный источник прибыли. Существует, например, обувная компания, которая ей не принадлежит, но платит за использование её имени. Бренд Alla Pugachova существует на рынке с 1997 года, под ним выпускаются также сумки и духи.
Кроме того, и в статусе ИП (индивидуального предпринимателя), как сказал Алёшкин, Алла может существовать безбедно“ оборотные средства составляют около миллиона евро в год.