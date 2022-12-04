Алла Пугачева закрыла свою последнюю фирму, но еще сможет зарабатывать в России

Адвокат Андрей Алёшкин сообщил, что „именные“ компании — не единственный источник прибыли. Существует, например, обувная компания, которая ей не принадлежит, но платит за использование её имени. Бренд Alla Pugachova существует на рынке с 1997 года, под ним выпускаются также сумки и духи.