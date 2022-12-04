Впервые за 40 лет: „американец“ Леонтьев пропустит „Песню года“

Леонтьев в последнее время чаще живёт на своей американской вилле в Майами. В Россию артист приезжал только на заработки и появлялся лишь на крупных мероприятиях. Свой отъезд в США Валерий объяснял просто: там его никто не знает, и он может спокойно ходить по улицам, не опасаясь пристающих поклонников и охотников за автографами.

Однако для участия в „Песне года“ Леонтьев регулярно прилетал в Москву всегда, начиная с 1981 года. Сейчас, однако, Валерий Яковлевич решит нарушить традицию и остался дома.

Сам он никак не прокомментировала свое решение. Преданные поклонники называют еще одну возможную причину отказа Леонтьева лететь в Москву: в последние годы у него не все хорошо со здоровьем и артисту нелегко даются длительные перелеты. Поговаривают, певец плохо себя чувствует: перенес несколько операций на ногах (по слухам, ему заменили мениски) и все еще восстанавливается.

Но есть и другая версия: из-за плохих отношений России почти со всем миром есть вероятность прилететь в Москву, но уже не вернуться: не пустят. И вместо Майами будет в лучшем случае Олег Майами. А на такие жертвы идти не хочется.