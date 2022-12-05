Лепс психанул на концерте, а потом еще и полез в драку

Во время исполнения хита всех времен и народов „Самый лучший день“ Григорий катастрофически перестал попадать в ноты и вышел из себя. Отчаявшись вытянуть песню, Лепс в сердцах бросил микрофон об пол и удалился со сцены. Не забыв на ходу снять очки и тоже швырнуть их куда подальше.

Позже певец объяснился и списал произошедшее на неважное самочувствие. Также он пообещал, что „мы еще споем“ и „это будет самый лучший день“.

Однако не самый лучший день на этом не закончился. Как сообщает Telegram-канал Mash на Мойке, после концерта Григорий с охраной отправился в один из питерских баров. В заведении у артиста возник конфликт с одним из посетителей — 39-летним Дмитрием. Выяснять отношения в какой-то момент мужчины переместились на улицу, где в итоге между ними завязалась драка. По данным Mash на Мойке, Дмитрий получил несколько ударов, у него подозрение на перелом носа. Пострадавший подал заявление в полицию.

По словам адвоката Дмитрия Евгения Хейфеца, конфликт произошел во время игры в нарды. Защитник утверждает, что в баре музыкант предложил его доверителю сыграть на 10 тысяч долларов. Дмитрий ответил, что таких денег у него нет, и это очень расстроило певца.

Нет, с таким поведением уехать жить в Лондон не светит...