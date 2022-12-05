Неожиданные секреты долголетия Софи Лорен

Возможно, если верить исследованиям, более оптимистичные женщины жили в среднем на 14,9% дольше, чем их более пессимистичные сверстницы. Еще одним фактором, который может сыграть огромную роль в здоровом старении Софии, является ее диета.



София поделилась, что придерживается классической средиземноморской диеты, состоящей из свежих овощей и макарон: „я лучше буду есть макароны и пить вино, чем иметь нулевой размер“.

„Средиземноморская диета сосредоточена на растительных продуктах, таких как фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, орехи, семена и бобовые - фасоль, нут и чечевица. Диета включает умеренное количество нежирных белков, таких как рыба и курица, а также нежирные молочные продукты“, - комментирует врач-диетолог Василиса Пономарева.

Оливковое масло используется для замены других масел и жиров в рационе. Соблюдение средиземноморской диеты может привести к многочисленным преимуществам, от потери веса до улучшения здоровья. Диета, богатая растительной пищей, также может предотвратить диабет 2 типа, снизить показатели артериального давления и снизить риск некоторых видов рака. „Возможно, благодаря здоровому питанию София может работать и после пенсионного возраста“, — предполагает специалист.