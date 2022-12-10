Tопчик
10.12.2022, 10:13

Есть ли у Эстонии шансы на Евровидении? Две песни этого года являются самыми обсуждаемыми среди международных поклонников

 
Eesti Laul 2023 poolfinalistid
Eesti Laul 2023 poolfinalistid
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Недавно все 20 песен конкурса „Eesti Laul“ были представлены в полном объеме. Самые большие международные поклонники Евровидения получили возможность услышать песни в этот уикенд, но ни одна из них не вызывает достаточного ажиотажа на форумах, и победу в финале нам не предсказывают, пишет Kroonika.

Однако две песни из „Eesti Laul“ выделяются как наиболее позитивные. Вполне ожидаемо, что конкурсная песня „Bridges“ новой эстонской суперзвезды Алики Миловой привлекает к себе большое внимание. Несколько читателей Wiwibloggs говорят, что от этой песни у них мурашки по коже, и она, безусловно, является одной из самых запоминающихся песен года.

Конечно, международные поклонники уже заметили, что одним из авторов конкурсной песни Алики является чрезвычайно успешный хитмейкер Воутер Харди.

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