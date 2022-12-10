10.12.2022, 10:13
Есть ли у Эстонии шансы на Евровидении? Две песни этого года являются самыми обсуждаемыми среди международных поклонников
ФОТО: | Delfi Meedia
Недавно все 20 песен конкурса „Eesti Laul“ были представлены в полном объеме. Самые большие международные поклонники Евровидения получили возможность услышать песни в этот уикенд, но ни одна из них не вызывает достаточного ажиотажа на форумах, и победу в финале нам не предсказывают, пишет Kroonika.
Однако две песни из „Eesti Laul“ выделяются как наиболее позитивные. Вполне ожидаемо, что конкурсная песня „Bridges“ новой эстонской суперзвезды Алики Миловой привлекает к себе большое внимание. Несколько читателей Wiwibloggs говорят, что от этой песни у них мурашки по коже, и она, безусловно, является одной из самых запоминающихся песен года.