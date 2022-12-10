Есть ли у Эстонии шансы на Евровидении? Две песни этого года являются самыми обсуждаемыми среди международных поклонников

Однако две песни из „Eesti Laul“ выделяются как наиболее позитивные. Вполне ожидаемо, что конкурсная песня „Bridges“ новой эстонской суперзвезды Алики Миловой привлекает к себе большое внимание. Несколько читателей Wiwibloggs говорят, что от этой песни у них мурашки по коже, и она, безусловно, является одной из самых запоминающихся песен года.