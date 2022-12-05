Умер однорукий актер сериала „Твин Пикс“ Аль Штробель

Уход из жизни Штробеля подтвердила продюсер Сабрина Сазерленд. „Мне грустно сообщать, что Аль Штробель скончался прошлой ночью. Я очень любила его“, — написала она в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Артист потерял левую руку в автомобильной аварии, когда ему было 17 лет. Персонаж Штробеля в „Твин Пиксе“ — человек, который отрезал себе руку, чтобы остановить злую сущность, овладевшую им. Также актер появился в таких проектах, как „Игра теней“ и „Мегавилль“.