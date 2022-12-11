БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ | Юлия Ауг: „Пока идет война, я не могу радоваться“

„После Второй мировой войны все церкви были сохранены, нужно было восстанавливать только шпили, - говорит российская актриса театра и кино Юлия Ауг, когда мы идем по скользким улицам старой Нарвы. - Город в таком состоянии простоял около 13 лет. И только после этого его снесли бульдозерами, и это решение было принято на уровне чиновников - не местных, конечно. Но документа об этом нет. Но нет его, скорее всего, именно потому что это распоряжение было или под грифом „совершенно секретно“, или оно где-то в архивах, но в закрытых архивах“.