Культура
11.12.2022, 12:03

БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ | Юлия Ауг: „Пока идет война, я не могу радоваться“

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Юлия Ауг в Нарве
Юлия Ауг в Нарве
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Известная российская актриса Юлия Ауг, как и многие бежавшие из России, пытается найти свое место в новой жизни.

„После Второй мировой войны все церкви были сохранены, нужно было восстанавливать только шпили, - говорит российская актриса театра и кино Юлия Ауг, когда мы идем по скользким улицам старой Нарвы. - Город в таком состоянии простоял около 13 лет. И только после этого его снесли бульдозерами, и это решение было принято на уровне чиновников - не местных, конечно. Но документа об этом нет. Но нет его, скорее всего, именно потому что это распоряжение было или под грифом „совершенно секретно“, или оно где-то в архивах, но в закрытых архивах“.

12-13 декабря в Vaba Lava в Таллинне состоится премьера новой постановки Юлии Ауг „Нарва - город, который мы потеряли“ (премьера в Vaba Lava Narva состоялась 2 декабря). Во время подготовки спектакля Юлия разыскала в архивах план восстановления Нарвы, датированный 1945 годом. В него были включены все дома, существовавшие в то время. „Безусловно, главная легенда - в Нарве все было разрушено, Нарва была разрушена на 98%, осталось 2 дома. Советские войска 26 июля встречали две женщины и кошка. Это главная легенда Нарвы. Но она не соответствует действительности!“

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