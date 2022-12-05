„Пугачева содержала всю Россию“: Лайма Вайкуле выступила против травли Примадонны в России(30)
Певица Лайма Вайкуле считает, что Алла Пугачева подверглась критике со стороны только маленькой части россиян. Об этом она заявила в интервью телеканалу „Дождь“.
„Самая главная звезда России — это Алла. Она всю жизнь отдала сцене и этому народу, но получила обратно плевок. Но не всех, а маленькой, злой и глупой массы“, — сказала Вайкуле.
Она отметила, что Пугачева „содержала“ и СССР, и Россию.
„Я содержала Советский Союз, выпуская свои диски. И получала 17 рублей на стадионе из 45 тыс. зрителей. Посчитайте, сколько денег это принесло государству. Не говорю уже про Аллу. Она содержала всю Россию, которая сейчас ей что-то предъявляет“, — подчеркнула она.
Напомним, сейчас любое выступление против войны в России приравнивается к предательству, а сказавший что-то подобное удостаивается отдельной порции оскорблений на ТВ, в Интернете и печатной прессе.