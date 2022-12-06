Семен Слепаков приезжает с концертом в Таллинн(1)
26 февраля на сцене концертного дома Alexela выступит Семён Слепаков — артист, которого любят за острый юмор и уникальный стиль. Злободневность и неповторимая манера исполнения делают его иронично-саркастичные зарисовки хитами с миллионными просмотрами на YouTube.
В прошлом капитан прославленной команды КВН „Сборная Пятигорска“, сегодня он — один из самых топовых продюсеров, шоу-раннер, комедийный актёр и исполнитель собственных песен. Семен Слепаков — поэт и сценарист, обладающий удивительным даром: абсолютно все его проекты имеют неизменно высокие рейтинги и вызывают огромный интерес у зрителей.
На концерте Семён Слепаков исполнит свои известные, полюбившиеся публике хиты, а также новые актуальные шедевры.
Готовьтесь от души посмеяться, ведь выступления артиста — это всегда классная атмосфера и незабываемые эмоции!
Билеты в продаже в кассах Piletilevi.