Семен Слепаков приезжает с концертом в Таллинн

В прошлом капитан прославленной команды КВН „Сборная Пятигорска“, сегодня он — один из самых топовых продюсеров, шоу-раннер, комедийный актёр и исполнитель собственных песен. Семен Слепаков — поэт и сценарист, обладающий удивительным даром: абсолютно все его проекты имеют неизменно высокие рейтинги и вызывают огромный интерес у зрителей.