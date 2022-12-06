Умерла актриса Керсти Элли, игравшая в „Двое: я и моя тень“ и „Уж кто бы говорил“

„Наша необыкновенная, сильная и любящая мама умерла после борьбы с раком, который был выявлен совсем недавно“, — говорится в сообщении Уильяма Тру и Лилли Паркер.

Кёрсти Элли начала свою карьеру в 1980-х и снялась в более 70 фильмах и сериалах. В 1991 году она получила премии „Эмми“ и „Золотой глобус“ в номинации „Лучшая женская роль на ТВ“ за роль в сериале „Чирс“.

Среди других известных работ актрисы фильмы „Звёздный путь 2: Гнев Хана“, „Двое: я и моя тень“, трилогия „Уж кто бы говорил“, „И в бедности, и в богатстве“, а также сериалы „Салон Вероники“, „Север и Юг“, „Королевы крика“.