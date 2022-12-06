ВИДЕО | Два года тюрьмы для Лепса... или ничего?

„Возбуждено уголовное дело по п. „а“ ч. 2 ст. 115 УК РФ — умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений“, — сообщил адвокат побитого Лепсом и его охраной петербуржца Евгений Хейфец. По его словам, дело возбудили в отношении неустановленных лиц, при этом потерпевший „дал показания о том, что именно Лепс нанес ему удар, который привел к травме“. Адвокат со ссылкой на своего доверителя рассказал, что вечером 2 декабря пострадавший играл в нарды в пабе на Московском проспекте, где также оказался Лепс.

Артист якобы предложил ему сыграть с ним по ставке в $10 тысяч, но получил отказ. После этого, утверждает мужчина, певец ударил его по лицу и сломал нос, а позднее на улице охранник музыканта и он сам нанесли ему еще несколько ударов.

„Звездный адвокат“ Александр Добровинский, однако, считает, что Лепс избежит наказания. „На мой взгляд, Григорию Лепсу ничего не грозит. Если в деле и фигурирует слово „нос“, то, скорее всего, по отношению к третьему лицу. Так что Лепсу едва ли стоит о чем-то переживать“, — дал он довольно загадочный комментарий.

Стоит напомнить, что самое громкое дело Добровинское последних лет — суд над Михаилом Ефремовым. Именно о нём напомнил Хейфец. Комментируя возможность мирного соглашения, он сказал: „Мой клиент будет решать исходя из поведения той стороны. Если он будет как Михаил Ефремов себя вести, то вряд ли. Он хочет, чтобы уголовное дело было расследовано по закону, виновные были направлены в суд. О других требованиях пока он не высказывался“.

Сама статья, по которой возбуждено дело, даёт суду довольно богатый выбор наказаний: от обязательных работ на срок до 360 часов (нижняя граница при этом не обозначена) до лишения свободы сроком до двух лет.

А как отреагировали на инциденты с Лепсом звёзды?