ВИДЕО | Два года тюрьмы для Лепса... или ничего?
После весьма оригинальных гастролей Григория Лепса в Петербурге (напомним, сперва он не вытянул песню на сцене, расстроился, бросил микрофон, очки и ушёл, а затем подрался в баре) полиция возбудила уголовное дело. Грозит ли что-то певцу и что ему делать — рассказывают адвокаты и коллеги.
„Возбуждено уголовное дело по п. „а“ ч. 2 ст. 115 УК РФ — умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений“, — сообщил адвокат побитого Лепсом и его охраной петербуржца Евгений Хейфец. По его словам, дело возбудили в отношении неустановленных лиц, при этом потерпевший „дал показания о том, что именно Лепс нанес ему удар, который привел к травме“. Адвокат со ссылкой на своего доверителя рассказал, что вечером 2 декабря пострадавший играл в нарды в пабе на Московском проспекте, где также оказался Лепс.
Артист якобы предложил ему сыграть с ним по ставке в $10 тысяч, но получил отказ. После этого, утверждает мужчина, певец ударил его по лицу и сломал нос, а позднее на улице охранник музыканта и он сам нанесли ему еще несколько ударов.
„Звездный адвокат“ Александр Добровинский, однако, считает, что Лепс избежит наказания. „На мой взгляд, Григорию Лепсу ничего не грозит. Если в деле и фигурирует слово „нос“, то, скорее всего, по отношению к третьему лицу. Так что Лепсу едва ли стоит о чем-то переживать“, — дал он довольно загадочный комментарий.
Стоит напомнить, что самое громкое дело Добровинское последних лет — суд над Михаилом Ефремовым. Именно о нём напомнил Хейфец. Комментируя возможность мирного соглашения, он сказал: „Мой клиент будет решать исходя из поведения той стороны. Если он будет как Михаил Ефремов себя вести, то вряд ли. Он хочет, чтобы уголовное дело было расследовано по закону, виновные были направлены в суд. О других требованиях пока он не высказывался“.
Сама статья, по которой возбуждено дело, даёт суду довольно богатый выбор наказаний: от обязательных работ на срок до 360 часов (нижняя граница при этом не обозначена) до лишения свободы сроком до двух лет.
А как отреагировали на инциденты с Лепсом звёзды?
Комментируя срыв на сцене, экс-солист группы „На-на“ Владимир Лёвкин поддержал Лепса и даже восхитился его решимостью: „Такие ситуации несколько раз и у меня бывали. Правда, я только хотел, а он — смог. Но микрофон в звукорежиссера я кидал, такое бывало“.
Певица Надя Ручка считает, зрители „получили, на что шли“. По словам артистки, зрители „знали“, что идут на концерт „яркого человека“, который по-разному ведет себя на концерте. „Думаю, они все поняли. Сейчас на эстраде такие все зажатые, либо чересчур откровенные, а в Лепсе все гармонично. Я сама легко бы смогла так сделать“, — отметила Ручка.
Телеведущая Ксения Бородина также поддержала певца, причём в обоих эпизодах. „У него же бешеные графики, он после развода, ему бы хоть год отдохнуть и прийти в себя. Он уже и голос сорвал, сам же злится на себя, эти нервы и драки“, — написала звезда в личном блоге. Бородина заявила, что из-за стресса артист в данный момент „ранимый и способный на самоуничтожение“. Она призвала продюсеров дать Лепсу возможность отдохнуть.
„Короче, пусть на сцене сегодня у Григория не задалось, ноту не взял, говорит тяжко после болезни, понимаю! Микрофон швырнул. А тут под вечер бедолага какой-то под горячую руку попался. Кстати, удар у Гриши поставлен, зачет!“ — написал телеведущий Оскар Кучера в личном блоге. Он отметил, что мужчина по имени Дмитрий, с которым у Лепса произошла драка, не старался сгладить конфликт. „Посетитель не хотел сдаваться, а, наоборот, проявлял всяческую активность“, — считает Кучера.
Того же мнения придерживается и Никита Джигурда. „Я по себе знаю, как бывает, когда ты уставший, хочешь побыть в одиночестве, и подходит подвыпивший молодой человек, начинает говорить матерную речь, чтобы устроить хайп“, — поделился актер. По словам шоумена, Лепс проявил агрессию в ответ на оскорбление. „Я убежден, что охранник Гриши ударил этого парня только потому, что тот матерно оскорбил Лепса. У Гриши нормальная реакция была!“ — заявил Джигурда, игнорируя описание инцидента.
А каскадёр Александр Иншаков дал экспертную оценку со своей точки зрения: „Обычная драка: размахивал руками, но не попал же. Рабочий вариант“. Тем самым он опроверг слухи о якобы постановочной драке.