06.12.2022, 15:35
Иван Краско опять в больнице(1)
ФОТО: Youtube
92-летний актер Иван Краско госпитализирован в кардиологический центр в Санкт-Петербурге с гипертоническим кризом. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Состояние актера оценивается как средней степени тяжести. Предположительно, несколько дней он проведет в стационаре.
Накануне своего 92-летия Краско уже попадал в больницу.
А до того он рассказал о проблемах со зрением, которые может исправить лишь лечение в Германии. „Со своей глазной проблемой я уже как-то ездил в Германию. Правда, давно дело было. Врачи говорят, что нужно снова лететь в Берлин, но я не потяну финансово, да и возраст у меня уже запредельный“, — сказал смирившийся артист.