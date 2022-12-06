Иван Краско опять в больнице

А до того он рассказал о проблемах со зрением, которые может исправить лишь лечение в Германии. „Со своей глазной проблемой я уже как-то ездил в Германию. Правда, давно дело было. Врачи говорят, что нужно снова лететь в Берлин, но я не потяну финансово, да и возраст у меня уже запредельный“, — сказал смирившийся артист.