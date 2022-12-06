Comedy Club продолжает калечить: на съемках Пелагею укусила змея, а Ида Галич свалилась со сцены
Совсем недавно певица и блогер Карина Кросс записала жаловстливое видео, где делилась своей трагедией: на съёмках Comedy Club она сломала ногу. Но на этом ветераны ТНТ не остановились и по травматичности даже перегнали „Звёзд в Африке“. Пострадала ещё и Пелагея.
Телеведущая и блогерша Ида Галич рассказала в Telegram-канале, что Пелагею укусила змея, актёр Андрей Минин повредил локоть. Более того, Ольга Бузова почти расплакалась в последнем конкурсе, а сама Галич свалилась со сцены. Так что, резюмировала Галич, выпуск получился хорошим.
„Я столько много не хихикала уже очень давно. Поэтому в новогоднюю ночь смотри прекрасную программу… А то что, мы зря все покалечились?“ — написала она. Ида добавила, что после падения у нее остался „солидный синяк“ на пятой точке, а на шее появилось „дичайшее раздражение“ от двухстороннего скотча.
Что за Новый год в стиле BDSM у них там случился?!