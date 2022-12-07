ВИДЕО | Шоу „Импровизация“ все же закрыто

„Телеканал ТНТ в связи со своей новой стратегией принял решение закрыть шоу „Импровизация“ и „Импровизация. Команды“, — сказали участники. — Все шоу, которые мы снимали, все интернет-проекты, все концерты, встречи и гастроли — все остается. Не нужно переживать, вы все хорошо знаете нас, и мы всегда придумаем что-нибудь. Мы переделаем старое, займемся чем-то новым и будем развивать всеми любимое“.

По словам комиков, о закрытии проекта им известно с сентября. Они отметили, что не могли сообщить об этом раньше из-за особенностей телепроизводства.

В пресс-службе телеканала ТНТ подтвердил, что шоу „Импровизация“ действительно уходит из эфира. Сообщается, что в сравнении с другими программами „Импровизация“ имела более низкие рейтинги. Также представители канала объяснили, что в данное время юмору „действительно пришлось непросто“, из-за чего было принято решение закрыть проект.

Шоу „Импровизация“ выходило на ТНТ с 2016 года на протяжении восьми сезонов. Проект строился на импровизационных сценках, которые участники разыгрывали без подготовки, основываясь только на заданиях ведущего или гостей программы. Всего вышло более 200 эпизодов, гостями которых стали самые разные звёзды — от Дани Милохина и Ольги Бузовой до Иосифа Пригожина и Юрия Гальцева.