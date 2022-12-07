ВИДЕО | „Ждем девушек, которые будут стебать мужиков“ : Стендапер Виталий Бесчастный о том, почему шутки про тещу уже не заходят

„Не любим шутки про войну, про политику иностранную например, про эстонскую - пожалуйста, шутите. Про иностранных лидеров - сейчас достаточно сложная ситуация в международных отношениях, и мы привыкли, что свою страну можно критиковать, а чужие страны пускай граждане этих стран критикуют“, - говорит Виталий о темах, которые лучше не трогать.

Организатор Best Stand Up также отметил, что они постоянно находятся в поиске новых талантливых и смелых стендаперов: „Мы очень ждем девушек, которые будет стебать мужиков, которые по новому как-то посмотрят на женщин. Потому что шутки про тещу и про то, что женщины не умеют водить, это классика, но она уже устарела. Это уже не смешно“.

Виталий также рассказал о ярком стендапере Даниле, которого публика готова носить на руках за необычный подход к выступлению: „Он придумывает сам свои мемы. Сейчас все смеются над мемами, это короткая картинка, это начало и завершение. У него все выступление так и строится, сначала какой-то загон, потом необычный поворот“.

В конце интервью Виталий и Алина поспорили на тему футбола. Условия такие: если Англия выиграет в ЧМ, то Алина Захарова должна будет выступить на следующем BEST-стендапе.

Больше инфо на: https://www.instagram.com/beststandupeesti/