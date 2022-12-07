ВИДЕО | „Ждем девушек, которые будут стебать мужиков“ : Стендапер Виталий Бесчастный о том, почему шутки про тещу уже не заходят
Юмор может стать отличной психотерапией для человека во многих ситуациях. 10 декабря состоится уже полюбившееся многим жителям Эстонии Best Stand Up в Таллинне, где молодые и не очень стендаперы будут шутить на темы полов, работы, денег, политики, секса и т.д. (билеты ЗДЕСЬ) Организатор мероприятия Виталий Бесчастный рассказал Алине Захаровой, какие темы не проходят цензуру, почему девушки с нетипичной внешностью пользуются популярностью у публики и за какие шутки люди готовы носить комика на руках. Смотрите видео!
„Не любим шутки про войну, про политику иностранную например, про эстонскую - пожалуйста, шутите. Про иностранных лидеров - сейчас достаточно сложная ситуация в международных отношениях, и мы привыкли, что свою страну можно критиковать, а чужие страны пускай граждане этих стран критикуют“, - говорит Виталий о темах, которые лучше не трогать.
Организатор Best Stand Up также отметил, что они постоянно находятся в поиске новых талантливых и смелых стендаперов: „Мы очень ждем девушек, которые будет стебать мужиков, которые по новому как-то посмотрят на женщин. Потому что шутки про тещу и про то, что женщины не умеют водить, это классика, но она уже устарела. Это уже не смешно“.
Виталий также рассказал о ярком стендапере Даниле, которого публика готова носить на руках за необычный подход к выступлению: „Он придумывает сам свои мемы. Сейчас все смеются над мемами, это короткая картинка, это начало и завершение. У него все выступление так и строится, сначала какой-то загон, потом необычный поворот“.
В конце интервью Виталий и Алина поспорили на тему футбола. Условия такие: если Англия выиграет в ЧМ, то Алина Захарова должна будет выступить на следующем BEST-стендапе.
Больше инфо на: https://www.instagram.com/beststandupeesti/