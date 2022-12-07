В Таллинне можно будет увидеть Брюса Уиллиса и Джона Траволту. Возможно, в последний раз

Из-за прогрессирующей болезни Брюс Уиллис завершил актерскую карьеру. В марте 2022 года его родные сообщили, что у популярного героя боевиков диагностировали афазию (расстройство речи и слуха из-за повреждений мозга). Поэтому „Райский город“ - это едва ли не последняя возможность насладиться умопомрачительными трюками, точными выстрелами и, конечно, ироничными шутками от 67-летнего ветерана кинематографа. К слову, с шутками в фильме всё должно быть в порядке, ведь режиссировал действо Чак Рассел, подаривший миру незабываемую „Маску“ с Джимом Кэрри.

Джон Траволта выступит в до боли знакомом амплуа хладнокровного злодея, которое мы, кажется, уже где-то видели (например, в „Без лица“ или „Пароль Рыба-меч“), но хотели бы взглянуть еще. Кстати, в последнюю встречу Уиллиса и Траволты (дело было в „Криминальном чтиве“) герой последнего оказался убит. Что же будет на этот раз?

И хотя сюжет фильма довольно прост: о мести биг-боссу мафии на солнечных Гаваях за убитого (или все-таки не убитого?) отца, такие фильмы мы любим не за сложный психологический драматизм, а за „бдыжь!“, „бабах!“ и „трам-тарарам“. Кстати, возрастной ценз фильма 18+, так что и другие звуки в динамиках тоже будут присутствововать.

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