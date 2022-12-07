Юра Борисов станет Петухом, а Дмитрий Дюжев — Ослом

„Трубадура сыграет Тихон Жизневский, в роли Петуха, на мой взгляд, блестяще встаёт Юра Борисов, Ира Горбачева сыграет кошку, Роман Курцын — пса, Осла попробует сыграть Дмитрий Дюжев. Капризный король — это Сергей Бурунов, а Мария Аронова — Королева разбойников. Охотиться за героями будет Константин Хабенский», — поделился не то планами, не то мечтами Нужный.

Актрису на роль Принцессы ищут. Всего в сценарий вписано девять песен Геннадия Гладкова. „Артисты будут петь сами, играть на живых инструментах. Все будет по-настоящему“, — пообещал режиссёр.

Стоит напомнить, что это будет уже второй фильм по мотивам старой дилогии из мультфильмов и грампластинок. В 2000 году свою версию снял Александр Абдулов. В нём, в частности, сыграли Филипп и Олег Янковские, Александры Лазаревы (старший и младший), Михаил Пуговкин, Анастасия Вертинская, Спартак Мишулин, Александр Збруев, Дмитрий Марьянов, Леонид Ярмольник, Михаил Глузский. И даже бывший охранник Ельцина Александр Коржаков — в роли охранника сказочного короля.