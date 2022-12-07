LOBODA заявила, что никогда не выступала на событиях, посвященных 9 мая в России

Певица озвучила свою позицию в отношении войны России против Украины, заявив, что имеет только украинское гражданство, а также о том, что имеет четкую позицию в отношении нападения России на Украину. В очередной раз подтвердила, что прекратила всю свою деятельность в России с 24 февраля.



LOBODA также ответила на вбросы в медиа, заявив при этом, что никогда не выступала на событиях, посвященных 9 мая в России, а также никогда не была в Крыму после 2014 года.

„Это откровенная ложь. После 2014 года, то есть после оккупации, я не была в Крыму ни по работе, ни по личным причинам“, — заявила певица.

После 2014 года популярность певицы стала стремительно возрастать, как на территории России, так и включая другие русскоязычные страны, такие как: Казахстан, Армения, Грузия, страны Балтии.

„Да, все это время я работала в России. На этот счет я дала много интервью и в каждом я ответила на вопросы о том периоде, о своем сожалении и о позиции сегодня. После 24 февраля, когда российские солдаты так вероломно напали на мою страну, я в то тот же день закончила всю свою работу в России, закончила все свои проекты и оборвала все контакты, оставила всё“, — прокомментировала LOBODA.

Артистка сообщила, что сейчас в Европе, Америке, Казахстане и других странах она проводит благотворительные концерты в поддержку Украины.

„С момента полномасштабного вторжения Росси в Украину, я несу сообщения о том, что происходит в Украине, что Россия напала на Украину. На всех своих концертах я говорю своим поклонникам, что поддерживаю Украину, и призываю их делать то же самое. После 24 февраля, когда я начала публично высказывать свою позицию, российские пропагандисты стали чрезвычайно активны. Они ведут кампанию против меня, потому что я была одной из главных исполнительниц в России, имею огромную аудиторию фанов по всему миру и, как я понимаю, они считают то, что я не с ними, большой потерей“, — заявила певица.