LOBODA заявила, что никогда не выступала на событиях, посвященных 9 мая в России(8)
5 декабря в Вильнюсе LOBODA провела пресс-конференцию для литовских медиа, на которой прокомментировала возникшую ситуацию с МИД Литвы и опровергла заявления про „персона нон-грата“, а также рассказала про отмену концертов. Кроме этого были озвучены важные заявления, Светлана ответила на все интересующие вопросы журналистов.
Певица озвучила свою позицию в отношении войны России против Украины, заявив, что имеет только украинское гражданство, а также о том, что имеет четкую позицию в отношении нападения России на Украину. В очередной раз подтвердила, что прекратила всю свою деятельность в России с 24 февраля.
LOBODA также ответила на вбросы в медиа, заявив при этом, что никогда не выступала на событиях, посвященных 9 мая в России, а также никогда не была в Крыму после 2014 года.
„Это откровенная ложь. После 2014 года, то есть после оккупации, я не была в Крыму ни по работе, ни по личным причинам“, — заявила певица.
После 2014 года популярность певицы стала стремительно возрастать, как на территории России, так и включая другие русскоязычные страны, такие как: Казахстан, Армения, Грузия, страны Балтии.
„Да, все это время я работала в России. На этот счет я дала много интервью и в каждом я ответила на вопросы о том периоде, о своем сожалении и о позиции сегодня. После 24 февраля, когда российские солдаты так вероломно напали на мою страну, я в то тот же день закончила всю свою работу в России, закончила все свои проекты и оборвала все контакты, оставила всё“, — прокомментировала LOBODA.
Артистка сообщила, что сейчас в Европе, Америке, Казахстане и других странах она проводит благотворительные концерты в поддержку Украины.
„С момента полномасштабного вторжения Росси в Украину, я несу сообщения о том, что происходит в Украине, что Россия напала на Украину. На всех своих концертах я говорю своим поклонникам, что поддерживаю Украину, и призываю их делать то же самое. После 24 февраля, когда я начала публично высказывать свою позицию, российские пропагандисты стали чрезвычайно активны. Они ведут кампанию против меня, потому что я была одной из главных исполнительниц в России, имею огромную аудиторию фанов по всему миру и, как я понимаю, они считают то, что я не с ними, большой потерей“, — заявила певица.
LOBODA открыто заявила, что цель российских пропагандистов — оклеветать ее и распространить, как можно больше дезинформации о ней. Именно с российскими пропагандистами певица связывает и инцидент в Литве.
Концерты в Клайпеде, Шяуляе и Паневежисе были отменены организаторами, поскольку МИД начал рассматривать вопрос о включении певицы в список нежелательных лиц Литвы, что и повлекло за собой остановку продажи билетов на концерты. Как заявила певица, что немного позже в МИД признали, у них нет законных оснований для таких действий.
Певица возмущена тем, что литовские власти не проверяли факты перед публичными заявлениями, что повлекло за собой большие репутационные риски, поэтому, адвокаты артистки обратились к ним с просьбой разъяснить ситуацию.
„Министерство написали ответ, что вопросов к нам нет. К сожалению, это нас сильно задело, потому что все происходило два дня, и за это время молва разлетелась, потому что это очень кликабельная новость для представителей медиа“, — сказала певица.
После этих всех событий и недоразумений концертный зал Compensa отказался принимать концерт певицы, что было абсолютно незаконно с их стороны. Поэтому артистка заявила, что ее адвокаты уже готовят иск на площадку, а концерт в Вильнюсе состоится уже вечером 5 декабря, но на другой площадке - в „Vilniaus pramogu arena“.
LOBODA поблагодарила Литву за ее помощь и высказала свое глубокое уважение литовцам, за их весомый вклад и поддержку временно перемещенных украинцев.
„Вклад Литвы в поддержку Украины - неизмеримо огромен. А сегодня Литва продолжает и дальше помогать. Спасибо вам за это! Это очень ценно для нас. С такой поддержкой, мы обязательно, в самое ближайшее время, одержим победу! Я в это верю!“ - сказала LOBODA.