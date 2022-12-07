Рождественский концерт в „Линдакиви“ – предпраздничная магия в исполнении Неле-Лийс Вайксоо и Калле Сеппа

„Уважаемые жители Ласнамяэ, я рада сообщить, что скоро в центре культуры „Линдакиви“ состоится рождественский концерт. Мы надеемся, что выступление известных музыкантов заставит души жителей Ласнамяэ сиять. В связи с ограниченным количеством мест в „Линдакиви“ просим жителей заблаговременно взять бесплатный билет в любом из предложенных мест, чтобы попасть на мероприятие“, – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко. Она добавила, что на мероприятии будет проверяться наличие билета, поэтому обязательно стоит взять его с собой.