Рождественский концерт в „Линдакиви“ – предпраздничная магия в исполнении Неле-Лийс Вайксоо и Калле Сеппа
В среду, 14 декабря, в 18.00 управа района Ласнамяэ в сотрудничестве с центром культуры „Линдакиви“ и социальным центром Ласнамяэ приглашает на рождественский концерт. С музыкальными номерами выступят Неле-Лийс Вайксоо и Калле Сепп, за роялем Рейн Реммаль.
„Уважаемые жители Ласнамяэ, я рада сообщить, что скоро в центре культуры „Линдакиви“ состоится рождественский концерт. Мы надеемся, что выступление известных музыкантов заставит души жителей Ласнамяэ сиять. В связи с ограниченным количеством мест в „Линдакиви“ просим жителей заблаговременно взять бесплатный билет в любом из предложенных мест, чтобы попасть на мероприятие“, – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко. Она добавила, что на мероприятии будет проверяться наличие билета, поэтому обязательно стоит взять его с собой.
NB: Из-за ограниченного количества мест на концерт можно попасть только по бесплатному билету, который можно получить с 5 декабря на инфостоле управы района Ласнамяэ (ул. Палласти, 54), в социальном центре Ласнамяэ (ул. Пунане, 36) и в центре „Линдакиви“ (ул. Я. Коорти, 22). Билеты необходимо взять с собой на мероприятие. Продолжительность концерта – примерно один час.
Чарующая музыка рождественского концерта – прекрасный повод для жителей Ласнамяэ проникнуться предпраздничным настроением.
NB! Управа просит приходить на концерт в хорошем самочувствии, а при наличии симптомов болезни – остаться дома.