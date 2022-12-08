Ансамбль RÜÜT и композитор Сандер Мёльдер откроют слушателям звучание звездного летнего неба

На создание программы музыкантов вдохновило звучание летней августовской ночи в Эстонии, огромный мир звуков вокруг нее. Сандер Мёльдер был впечатлен стрекотом сверчков, пением птиц, космическим сиянием звезд, звуками гитары и гармоничным звучанием певцов группы RÜÜT. „По сравнению с обычным музыкальным материалом в этой музыке меньше битов и больше атмосферного обволакивающего звучания в стиле эмбиент“, – пояснил Мёльдер.

Инициатива проведения совместного концерта исходила от ансамбля RÜÜT. „Мы были вовлечены в процесс с точки зрения поиска вызова. Нам хотелось наблюдать за созданием нового мира, который возникает, когда фольклорная музыка переплетается с электронными обработками“, – отметила участница группы RÜÜT Майли Метсалу.

На ночном концерте Сандер Мёльдер и группа RÜÜT представят совершенно новый деревянный музыкальный инструмент, сделанный по спецзаказу. Инструмент настолько нов, что даже еще не имеет названия. Глава Союза изобретателей Эстонии Аарне Тоомсалу отметил, что идея создания нового инструмента исходила от группы RÜÜT: „Этот коллектив всегда находится в творческом поиске, поскольку хочет достичь аутентичного и уникального звукового колорита архаичным и естественным способом. Мы решили принять участие в хакатоне Garage 48 под названием „Будущее дерева“. Музыкальный инструмент, изобретенный командой из 10 человек, был выбран Сандером Мёльдером и группой RÜÜT. Это специально подобранный и особым способом высушенный деревянный резонаторный ящик, в крышке которого сделаны насечки, выполняют роль струн. На концерте инструмент нельзя будет увидеть, но зато можно услышать его звучание в исполнении Сандера Мёльдера“.