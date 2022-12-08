ОVО – новое грандиозное шоу Cirque du Soleil – скоро в Эстонии!

Представление пройдёт в Таллинне в Saku Suurhall 1 июня в 19:30, 2 июня в 19.30, 3 июня в 15.30 и 19.30, 4 июня в 17.00. С 6 декабря билеты доступны только для членов Cirque Club. Подать заявку на членство в клубе можно просто и бесплатно на сайте cirqueclub.com. Свободная продажа билетов для всех желающих начнётся 7 декабря на сайте cirquedusoleil.com/ovo и в Piletilevi.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ OVO (СМ. ССЫЛКУ НА ФОТО И ТРЕЙЛЕР)

OVO – необыкновенно зрелищное представление. Гигантские кузнечики, прыгающие на батутах, и гипнотический паук, плетущий свою сеть, будоражат воображение. Смешной и хаотичный, но восхитительный и чудесный OVO удивительно легко пробуждает в нас что-то детское. В шоу OVO («Яйцо“ на португальском языке) участвуют 100 человек из 25 разных стран, в том числе 52 артиста, которые демонстрируют на сцене акробатические номера высочайшей сложности и заново открывая возможности человеческого тела. Премьера OVO прошла в Монреале в 2009 году, с тех пор представление посмотрели более 7 миллионов человек в 155 городах в 26 разных странах мира.

CIRQUE DU SOLEIL

Cirque du Soleil изменил представление о цирке во всём мире. Cirque du Soleil, ставший жемчужиной циркового искусства, начинался с меленькой труппы в Монреале, в Канаде. Сегодня этот мировой лидер в сфере развлечений дарит зрителям незабываемые впечатления на всех шести континентах. Cirque du Soleil привлекает публику своими аутентичными, человечными и захватывающими шоу. В труппе работают актёры и акробаты из 64 стран. Искусство и творчество находит отклик в сердцах самых разных людей – за прошедшие годы более 220 миллионов человек в 70 странах побывали на представлениях, чтобы прикоснуться к волшебному и вдохновляющему миру Cirque du Soleil.

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