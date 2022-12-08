Алла Пугачева, Билли Айлиш и Елена Зеленская вошли в ТОП-100 самых влиятельных женщин мира по версии BBC

„Елена Зеленская использовала свое положение для того, чтобы весь мир узнал о страданиях украинского народа. Она стала первой женой президента иностранной державы, которая выступила перед Конгрессом США. Сейчас ее деятельность направлена на оказание психологической поддержки детям и семьям, пострадавшим от войны“, — пишет BBC о первой леди Украины.

Рассказ об Алле Пугачёвой начинается с упоминания её успехов как артистки: 250 млн записей, более 500 песен и 100 альбомов. По мнению британской корпорации, она известна „своим чистым меццо-сопрано“, что, кажется, стало новостью и для самой Аллы Борисовны. Её заслуга в том, что „недавно она разместила на своей странице в „Инстаграм“, с 3,6 млн фолловеров послание, осуждающее войну в Украине. Реакция на него варьировалась от похвалы до обвинений в госизмене“.

Билли Айлиш же заслужила призвание BBC за то, что затрагивает в своём творчестве острые темы: от секс-эксплуатации до проблем климата на планете.

С полным списком можно ознакомиться здесь. Это как минимум познавательно.