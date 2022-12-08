Иконой года признана актриса Мишель Йео

„Йео всегда была женщиной, которая знает, чего хочет: показать себя, озвучить уже воплощенных персонажей, играть, любить, приблизиться к зрителям с помощью магии кино“, — говорится в публикации.

Мишель Йео наиболее известна зрителям по ролях в фильмах „Все везде и сразу“ и „Крадущийся тигр, затаившийся дракон“. Она также принимала участие в таких картинах, как „Мемуары гейши“, „Кунг-фу панда 2“ и „Стражи Галактики 2“. Актриса также сыграла в сиквеле „Аватара“ Джеймса Кэмерона.