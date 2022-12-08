Секрет Дженны Ортеги: Танец Уэнсдей Аддамс оказался не просто вирусным, а коронавирусным

Как рассказала Дженна Ортега, исполнившая заглавную роль в сериале, в тот съемочный день она проснулась с симптомами простуды. Актриса объяснила, что сдала тест на COVID-19, однако не стала пропускать рабочий день. „Мне лекарства давали между дублями, потому что мы ждали результата“, — поделилась она. Впоследствии тест на коронавирус оказался положительным.