Секрет Дженны Ортеги: Танец Уэнсдей Аддамс оказался не просто вирусным, а коронавирусным
Сериал „Уэнсдей“, являющийся спин-оффом „Семейки Аддамс“, уже стал суперпопулярным и занял третье место в рейтинге Netflix за всю историю. Особенно заразил зрителей оригинальный танец героини. Он „завирусился“ в Сети. И оказалось, что он вирусный и заразительный не только в переносном значении...
Как рассказала Дженна Ортега, исполнившая заглавную роль в сериале, в тот съемочный день она проснулась с симптомами простуды. Актриса объяснила, что сдала тест на COVID-19, однако не стала пропускать рабочий день. „Мне лекарства давали между дублями, потому что мы ждали результата“, — поделилась она. Впоследствии тест на коронавирус оказался положительным.
По словам актрисы, она выбрала песню для танцевальной сцены The Cramps „Goo Goo Muck“ за неделю до съемок и сама поставила танец. „Я думаю, что, вероятно, могла бы сделать это немного лучше“, — считает Ортега.