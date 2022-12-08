На российско-украинской войне погиб участник „Лиги смеха“

„Ужасные новости, в которые не хочется верить. Не стало Ярослава Гаркавко, которого, мы уверены, многие из вас знают. Сейчас не хватает слов, в голову лезут только приятные воспоминания, связанные с этим человеком. Спасибо тебе, друг, за то, что защищал нас все это время. Покойся с миром“, — сказано в посте.

Трагическое известие подтвердил в соцсетях и близкий друг Ярослава Олег Свищ, с которым они вместе участвовали в проекте.

„Хочу, чтобы вы его помнили. И я его помнил. Это Ярик Гаркавко, мой друг — прекрасный и светлый человек, защитник Украины, жизнь которого оборвалась из-за руснявой мерзости. С самого начала войны я держался и ни разу не плакал. Сегодня плачу. Потому что для меня он был очень близким“, — отметил в соцсетях Олег.

Гаркавко известен зрителям как актер в составе команд „ОГО“ и „Воробушек“.