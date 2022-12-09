Ради премьеры своего мюзикла Максим Леонидов вернулся из Израиля в Россию

„Поздравляю всех создателей замечательного спектакля по песням группы „Секрет“ с премьерой! Вы молодцы! Так хотелось к вам на сцену, что не удержался и вылез“, — заявил Леонидов.

Весной 2022 года Леонидов эмигрировал в Израиль, он тогда говорил, что хочет сделать эту страну центром своей жизни. Однако композитор вернулся в Россию, чтобы появиться на премьере своего спектакля. Зрители встретили артиста бурными овациями.