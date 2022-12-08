„Обоссанный дом“: Харламов и Асмус обменялись псевдоинтеллигентными колкостями

Начал эту историю Харламов. Он в новом выпуске „Очуительного хоу“ на Youtube рассказал, что как-то во сне отлежал руки, и встал с постели, чтобы пройти в туалет. Однако открыть дверь у него не получилось – юмориста стошнило мимо унитаза. „Обоссался, блеванул… Это дом, который я оставил Кристине Асмус, облеванный, обоссанный“, — сообщив Харламов, сделав акцент на имени жены.

Кристина, представив эту сцену, расстроилась и решила отчитать экс-супруга. „Уважаемый Игорь Юрьевич, у вас прекрасное чувство юмора, это бесспорно. Хорошо бы ещё овладеть чувством такта и честностью. Напоминаю, что Кристине Асмус вы не оставили никакой дом. Ни облеванный, ни обоссанный. А также ни копейки денег. Предлагаю начать шутить на эту тему. Понимаю, что вы злитесь до сих пор, что я ушла. Но постоянные публичные унижения матери вашего ребенка — не самый действенный способ справиться с внутренним конфликтом. Помогите лучше нам с ребенком, наконец, обзавестись жильем“, — ответила она.

Гарик поддержал столь изящный стиль общения, но описал (с ударением на „а“) ситуацию несколько иначе: „Уважаемая Кристина Игоревна. К сожалению, чувство юмора штучный товар, и вас в данном случае обвесили. А про чувство такта и честность вам тоже не стоило бы говорить, учитывая, что вы живете на своей половине дома все это время. И живете на полном моем обеспечении. Как и наш прекрасный ребенок. Не так далеко-то вы и ушли, получается. Унижение человека и шутка про дом — разные вещи, Кристина Игоревна. И если она вас так задела, могли бы спуститься вниз на один этаж и сказать мне это в лицо! Но вам, видимо, нужна поддержка ваших подписчиков. Надеюсь, вас она удовлетворит. До новых встреч, уважаемая Кристина Игоревна )“