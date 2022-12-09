„Вода в легких“: Бедрос Киркоров госпитализирован, но информация о состоянии разная

Представитель Филиппа Киркорова Екатерина Успенская говорит об обследовании и том, что о диагнозе рассуждать рано.

Неофициально инсайдеры сообщают, что всё гораздо серьёзнее: артист находится в шоковом зале, из его лёгких откачивают воду. И эти источники позволяют себе говорить о диагнозе: пневмотракс. На относительно понятном переводе с научного, это „скопление воздуха в плевральной полости, что приводит к частичному или полному коллапсу легкого“.

Врач-терапевт рассудил, что болезнь не смертельная, и даже возраст пациента не мешает её излечить. Хотя бесследно она не проходит: лёгкое уже не будет работать в полном объёме.