Нет времени: топ-3 позы для быстрого секса
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Данные опроса более 500 респондентов заявляют: „идеальная“ продолжительность секса варьируется от 7 до 13 минут. Добавим к этому заветные 13 минут, которые по мнению сексолога Линдси Доу являются необходимыми для идеальной прелюдии. И еще несколько минут оставим для рефрактерной фазы – завершающей для любого сексуального взаимодействия и необходимой для восстановления всех функций организма.
Продолжительный, вдумчивый, чувственный секс – это здорово. Но на него так часто не хватает времени в сутках. Да что там в сутках, иногда сложно в течение целой недели найти подходящие мгновения для близости с любимым человеком.
Отношения не развиваются в вакууме: они связаны с более объемным бытовым контекстом, из-за которого часто претерпевают изменения. Наличие в семье ребенка, несовпадение рабочих графиков партнеров, большое число разных бытовых задач – все это может вносить свои коррективы в сексуальные взаимоотношения. Сама по себе нехватка свободного времени на секс еще не проблема. При условии, что оба партнера стремятся к интимной близости.
В длительных и более крепких отношениях фокус внимания вообще может смещаться с секса на другие виды близости. Например, большого эмоционального единения пара может достигать во время семейных посиделок за ужином или объятий перед сном.
Мы начали с того, что подсчитали идеальную продолжительность секса, которая составила 30 минут. Но если у вас в запасе времени – раз-два и обчелся, это еще не значит, что удовольствие получить не выйдет.
Чем хорош быстрый секс?
Он более интенсивный и страстный, желание – неожиданное, сильное и яркое – не всегда застигает партнеров в подходящий момент, а возможность сблизиться прямо „здесь и сейчас“ заводит едва ли не сильнее, чем сам секс.
Чтобы сделать быстрый секс таким же горячим и страстным:
– Не снимайте одежду
Ведь это будет означать, что вам настолько не терпится слиться друг с другом, что даже одежда не помешает. Спустите джинсы до колен, поднимите юбку, сдвиньте трусики вбок. Освободите от одежды только те части тела, которыми планируете пользоваться.
– Замените прелюдию игрой
Если времени на прелюдию нет, подогрейте желание заранее. Обменивайтесь горячими сообщениями, сидя в одной комнате, отправляйте пикантные фотографии, стреляйте глазами. Используйте ожидание близости как разжигающее желание обстоятельство. И к моменту, когда вам выпадет шанс уединиться, можно будет сразу накидываться друг на друга, не беспокоясь о недостатке возбуждения.
– Соберите „тревожный чемоданчик“
Быстрый секс предполагает такое же быстрое возвращение к рутине. Держите под рукой необходимые мелочи: презерватив, пакетик смазки, пару свежего белья, упаковку влажных салфеток.
Разные вариации стоячих позиций
Секс стоя, помимо всего прочего, хорош еще и тем, что заниматься им можно где угодно. Вам не понадобится кровать или обилие свободного пространства. Даже в темной каморке можно прижаться друг к другу и насладиться отсутствием расстояния между телами.
Лицом к лицу
Для тех, кому важен визуальный контакт. В этом положении его можно удерживать на протяжении всего процесса. В качестве бонуса – возможность прижиматься лбами и целоваться без остановки. Для более глубокого проникновения женщина может закинуть бедро на талию партнера. А вот для вертикальной миссионерской позиции (оба партнера стоят на двух ногах, мужчина слегка сгибает ноги) потребуется совпадение в росте. Если женщина сильно ниже мужчины, помогут каблуки.
Женщина спиной к мужчине
В таком положении головка и ствол члена активно стимулируют переднюю стенку влагалища. Глубину и угол проникновения контролирует женщина: она может наклониться ниже к полу для более интенсивных ощущений или прижаться спиной к груди мужчины для неглубокого, но тесного обхвата пениса мужчины.
С упором на стену
Возможность опереться на устойчивую вертикальную поверхность творит чудеса. Уперевшись лопатками в стену, женщина может закинуть обе ноги на талию мужчины, имитируя секс на весу.
Сидя на краю
Женщина сидит на краю стола, подоконнике, тумбе, в общем, на чем угодно, но так, чтобы в таким положении ее таз был на уровне бедер мужчины. Такая позиция подойдет тем, кто любит интенсивный секс и предпочитает отдавать ведущую роль мужчине.
Женщина при этом может менять положение ног: прижимать колени к груди, оборачивать вокруг талии партнера или закидывать на плечи партнера, вытягивать вверх, скрещивая щиколотки. Каждое положение ног меняет ощущения для обоих партнеров.
Догги с сюрпризом
Быстрый секс не всегда означает отсутствие подготовки.
Чтобы удивить мужчину и заставить его до конца дня вспоминать, казалось бы, о минутной близости, подготовьтесь заранее. Используйте небольшую анальную пробку, которой он сможет любоваться в позиции Догги. И тогда, даже если вы не практикуете анальный секс, стремление мужчины к тому, чтобы любить глазами, раскроет новые грани вашей интимной жизни и оставит после себя головокружительные эмоции.