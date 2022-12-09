Нет времени: топ-3 позы для быстрого секса

Продолжительный, вдумчивый, чувственный секс – это здорово. Но на него так часто не хватает времени в сутках. Да что там в сутках, иногда сложно в течение целой недели найти подходящие мгновения для близости с любимым человеком.

Отношения не развиваются в вакууме: они связаны с более объемным бытовым контекстом, из-за которого часто претерпевают изменения. Наличие в семье ребенка, несовпадение рабочих графиков партнеров, большое число разных бытовых задач – все это может вносить свои коррективы в сексуальные взаимоотношения. Сама по себе нехватка свободного времени на секс еще не проблема. При условии, что оба партнера стремятся к интимной близости.

В длительных и более крепких отношениях фокус внимания вообще может смещаться с секса на другие виды близости. Например, большого эмоционального единения пара может достигать во время семейных посиделок за ужином или объятий перед сном.

Мы начали с того, что подсчитали идеальную продолжительность секса, которая составила 30 минут. Но если у вас в запасе времени – раз-два и обчелся, это еще не значит, что удовольствие получить не выйдет.

Чем хорош быстрый секс?

Он более интенсивный и страстный, желание – неожиданное, сильное и яркое – не всегда застигает партнеров в подходящий момент, а возможность сблизиться прямо „здесь и сейчас“ заводит едва ли не сильнее, чем сам секс.

Чтобы сделать быстрый секс таким же горячим и страстным:

– Не снимайте одежду

Ведь это будет означать, что вам настолько не терпится слиться друг с другом, что даже одежда не помешает. Спустите джинсы до колен, поднимите юбку, сдвиньте трусики вбок. Освободите от одежды только те части тела, которыми планируете пользоваться.

– Замените прелюдию игрой