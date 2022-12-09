Анджелина Джоли ходит на свидания и заставляет мужчин подписывать соглашения о неразглашении

По данным Radar Online, Анджелина Джоли ходит на свидания. Инсайдер рассказал, что актриса, как правило, выбирает дневное время для романтических встреч и общается лишь с теми мужчинами, с которыми знакома через общих друзей. „Она никогда не подпишется на приложения для знакомств и не будет рисковать с кем-то, у кого нет печати одобрения от тех, кому она доверяет“, — отметил он.

Отмечается, что Анджелина Джоли заставляет мужчин подписывать соглашения о неразглашении и предпочитает контролировать свидания от и до. „Она очень альфа во всем этом. Она заставляет парней подписывать NDA, бронирует номера в отелях, притом никогда не делает это на свое имя, сама устанавливает время и ни в коем случае не проводит с ними ночь“, — добавил источник.

В 2016 году Анджелина Джоли подала заявление на развод с Брэдом Питтом, за которого вышла замуж двумя годами ранее. В 2019-м брак актеров был официально расторгнут. У бывших супругов есть трое биологических детей (16-летняя Шайло, 14-летние Нокс и Вивьен) и столько же приемных (21-летний Мэддокс, 19-летний Пакс и 17-летняя Захара).