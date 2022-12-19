Как довести девушку до оргазма: 5 главных условий

Прелюдия начинается задолго до секса

Женский оргазм пуглив. И способен прятать голову в песок при малейших проявлениях стресса, конфликтных ситуаций и жизненных трудностей. Если женщина работает, воспитывает детей, оплачивает коммуналку и готовит на всю семью, оргазм может не просто спрятаться за шторой в спальне, игриво отбрасывая тень, а выйти покурить и… Дальше – как во всем известном анекдоте про папу.

Строго говоря, на секс влияет вообще все, что происходит между партнерами и в романтическом, и в бытовом контексте. Контекстность в отношении секса, кстати, более характерна для женщин, чем для мужчин, которые не всегда рефлексируют желание опосредованно. Это значит, что сексуальное желание часто возникает у мужчины спонтанно, а вот женское либидо откликается в большей степени благодаря подходящей, располагающей атмосфере.

Ноги в тепле

Впервые о взаимосвязи между температурой ног и оргазмом еще в 2012 году заговорил профессор Гронингенского университета Герт Холстеге. В ходе эксперимента по наблюдению за испытуемыми женщинами, он случайно установил, что теплые ноги многократно увеличивают шансы на оргазм. Так что мама определенно была права, когда заставляла нас надевать носки потеплее.

Общее ощущение холода и зябкости в целом не играет на руку оргазмичности партнерши, так что потрудитесь над тем, чтобы хорошенько ее разогреть. Поможет и расслабляющая ванна, и массаж ног или всего тела – помимо всего прочего такие практики способствуют улучшению циркуляции крови, а для секса это всегда неоспоримый плюс.

Куннилингус

Качественная прелюдия – главное правило классного секса.