Как довести девушку до оргазма: 5 главных условий(6)
Прелюдия начинается задолго до секса
Женский оргазм пуглив. И способен прятать голову в песок при малейших проявлениях стресса, конфликтных ситуаций и жизненных трудностей. Если женщина работает, воспитывает детей, оплачивает коммуналку и готовит на всю семью, оргазм может не просто спрятаться за шторой в спальне, игриво отбрасывая тень, а выйти покурить и… Дальше – как во всем известном анекдоте про папу.
Строго говоря, на секс влияет вообще все, что происходит между партнерами и в романтическом, и в бытовом контексте. Контекстность в отношении секса, кстати, более характерна для женщин, чем для мужчин, которые не всегда рефлексируют желание опосредованно. Это значит, что сексуальное желание часто возникает у мужчины спонтанно, а вот женское либидо откликается в большей степени благодаря подходящей, располагающей атмосфере.
Ноги в тепле
Впервые о взаимосвязи между температурой ног и оргазмом еще в 2012 году заговорил профессор Гронингенского университета Герт Холстеге. В ходе эксперимента по наблюдению за испытуемыми женщинами, он случайно установил, что теплые ноги многократно увеличивают шансы на оргазм. Так что мама определенно была права, когда заставляла нас надевать носки потеплее.
Общее ощущение холода и зябкости в целом не играет на руку оргазмичности партнерши, так что потрудитесь над тем, чтобы хорошенько ее разогреть. Поможет и расслабляющая ванна, и массаж ног или всего тела – помимо всего прочего такие практики способствуют улучшению циркуляции крови, а для секса это всегда неоспоримый плюс.
Куннилингус
Качественная прелюдия – главное правило классного секса.
Так, ласки вульвы и клитора языком в течение примерно 20 минут способны увеличить вероятность испытать оргазм для женщины на 80%. То есть: даже если партнерша не финиширует во время орального секса, само его наличие в прелюдии увеличивает шансы на оргазм во время классического пенисо-вагинального контакта более чем вдвое. Такая цифра выглядит слишком убедительно, чтобы не захотеть удостовериться в результатах исследования самостоятельно и прямо сейчас.
Двойная стимуляция
Поговорим о статистике? Согласно исследованиям Лори Минц, автору бестселлера о женской сексуальности „Точка Наслаждения“, 34% женщин достигают оргазм только от стимуляции клитора, а 43% женщин она необходима для достижения пика удовольствия во время проникающего вагинального секса с партнером. Двойная стимуляция – ласки головки клитора и одновременное воздействие на переднюю стенку влагалища – является одним из ключей к оргазму для многих женщин.
Как это сделать?
– Во время секса
В процессе пенетрации женщина может как сама ласкать клитор, так и доверить это партнеру. При выборе второго варианта предпочтение стоит отдавать таким позам, при которых мужчина сможет стимулировать женщину, не выворачивая запястье. Например, в позе „Ложки“, когда оба партнера лежат на боку, и женщина прижимается спиной к груди мужчины. Подойдет также и „Обратная наездница“, только теперь мужчине необходимо приподняться до полусидячего положения. Одна из модификаций классической миссионерской позы, при которой женщина лежит на спине, раздвинув согнутые ноги, а мужчина сидит перед ней на коленях, также откроет доступ к двойной стимуляции.
– Если мужчина финишировал первым
Оставлять партнершу ни с чем, разумеется, дурной тон. При этом модификации для двойной стимуляции вне процесса пенетрации могут быть различными.
Пальцы+язык
Пока мужчина ласкает клитор партнерши языком, он может также стимулировать переднюю стенку влагалища подушечками пальцев. В таком случае интенсивная внутренняя стимуляция будет сочетаться с нежными поверхностными ласками – настоящий коктейль из совершенно разных ощущений.
Помощь партнерши
Многим мужчинам тяжело понять, как правильно ласкать клитор девушки так, чтобы довести ее до оргазма. В таком случае можно заняться вагинальным петтингом и попросить партнершу ласкать клитор самостоятельно. Таким образом можно даже убить двух зайцев: подарить любимой оргазм и получить наглядную инструкцию по ласкам самого чувствительного органа на теле женщины.
Плюс секс-игрушки
Девайсы для секса способны ускорить достижение оргазма. Всего лишь один классический вибратор может стать настоящим спасителем для женщин с низкой чувствительностью и тех, чей путь к оргазму обычно занимает большое количество времени. Расположите вибрирующую игрушку на клиторе, параллельно лаская партнершу пальцами вагинально, либо поменяйтесь местами. Главное для мужчины – не загонять себя в рамки и не думать о том, что игрушка заменяет для женщины партнёра. Помните, она занимается сексом именно с вами, а игрушка – лишь инструмент, который вы оба используете для удовольствия.
Ритмичность
Ничто так не отдаляет от оргазма, как постоянная и хаотичная смена характера и скорости стимуляции. Благодаря работе нейробиолога Адама Сафрона еще в 2016 году было установлено, что ритмический аспект является основным механизмом, с помощью которого преодолеваются пороги оргазма.
Как это работает? Ритмическая стимуляция усиливает нейронные колебания в мозге, при этом они могут входить в резонанс с собственными его колебаниями. При продолжительной ритмической стимуляции колебания синхронизируются, что позволяет активности распространиться по всему мозгу. А это – в свою очередь – становится решающим фактором для запуска процесса кульминации.
Чтобы довести девушку до оргазма во время любого вида секса, наблюдайте за ее реакцией в процессе. Учащенное, более глубокое дыхание, замирание, напряжение бедер и мышц живота, усиление стонов, просьбы не останавливаться – все это сигнализирует о том, что оргазм совсем близко. И теперь самое главное – записывайте в конспект – не менять движения и удерживать ритм до тех пор, пока партнерша не погрузится в абсолютный экстаз.