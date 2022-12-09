09.12.2022, 20:15
„Би-2“ вывели на экран посетивших концерт Галкина и Пугачеву(4)
ФОТО:
Певица Алла Пугачева и ее супруг юморист Максим Галкин появились на концерте группы „Би-2“ в Израиле. Звезд показали на большом экране во время выступления артистов, пишет rambler.
Галкин и Пугачева посетили концерт, они находились в зоне балконов. Камера заметила пару. Их изображение вывели на экран за спинами музыкантов. Шоумен поделился эмоциями от концерта. Он опубликовал в социальных сетях ролик с выступления группы.
Помимо звездной пары на экране также появлялись и другие гости мероприятия. Присутствие исполнительницы и юмориста вызвало бурные аплодисменты зрителей.