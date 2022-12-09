„Би-2“ вывели на экран посетивших концерт Галкина и Пугачеву

Галкин и Пугачева посетили концерт, они находились в зоне балконов. Камера заметила пару. Их изображение вывели на экран за спинами музыкантов. Шоумен поделился эмоциями от концерта. Он опубликовал в социальных сетях ролик с выступления группы.