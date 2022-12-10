Певица ETOLUBOV презентует дебютный мини-альбом

Восстановим хронологию! В марте 2021 года ETOLUBOV выпустила дебютный сингл „Загадала“. Вскоре артистка начала работу с Аланом Бадоевым. Вместе они создали самобытную визуальную Вселенную ETOLUBOV, вылившуюся в трилогию видео. Восточная эстетика, изящные образы и изобретательная хореография ее клипов быстро захватили внимание зрителей. Наибольшего успеха добился клип на песню „Манго“.

Кроме того, певица издала mood video к синглу „Притяжение“: пустыня Херсонщины и камера фэшн-визионерки Ксении Каргиной. В результате: головокружительный взлет, продолжавшийся в течение года! Лидерство в Shazam-чартах 10 стран мира, 33 место в мировом Shazam Top 100, 4 место в альтернативном чарте Shazam, миллионы фан-видео в TikTok, более 500 ремиксов и 20 млн. просмотров на YouTube – азиатские страны, в том числе Индия, а также Великобритания и другие страны Европы.

Все это время ETOLUBOV оставалась тайной украинского шоу-бизнеса. И вот настало время для первого знакомства. Осенью 2022 года ETOLUBOV спела дуэтом c Max Barskih. Rymuu - посвящение украинским парам, чья любовь переживает испытание расстоянием. Вместе с тем певица заявила о старте работы собственного благотворительного фонда DOLI, куда будут поступать средства от прослушиваний ее музыки.

Логичным шагом стал релиз дебютного украиноязычного мини-альбома. ETOLUBOV презентует ЕР из четырех песен под названием Pryrechena na Lubov, куда вошла сольная версия уже знакомой слушателям rymuu и три новых сингла – жизнеутверждающая баллада kviten, заглавная pryrechena и впечатляющий трек yaka, в полной мере открывающий ее фирменное звучание.