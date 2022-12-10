Госпитализирован композитор Эдуард Артемьев

У Артемьева диагностировали коронавирус и выявили поражение легких, оцениваемое в 30% — пораженные нижние доли обоих легких слиплись. Врачи оценивают состояние композитора как средней тяжести, оно осложнено многочисленными хроническими патологиями сердца.

По словам сына Артемьева, госпитализация не была экстренной, и отец проходит плановое обследование в связи с ухудшившимся самочувствием. В больнице он находится с конца ноября.

Кроме того, наследник Артемьева подтвердил, что у композитора выявили пневмонию, но уточнений о степени поражения легких пока нет. Сейчас Артемьев чувствует себя удовлетворительно.

Эдуард Артемьев известен музыкой к фильмам Андрея Тарковского, Никиты Михалкова и Андрона Кончаловского (а тема из „Сибириады“ стала ещё и музыкальной „визиткой“ Михалкова). Кроме того, в его фильмографии фильмы и мультфильмы: „Инспектор Гулл“, „Девочка и дельфин“, „Чисто английское убийство“, „Миллионы Ферфакса“, „Жаркое лето в Кабуле“, „ТАСС уполномочен заявить“, „Визит к Минотавру“, „Воля вселенной“, „Водитель для Веры“, „Доктор Живаго“, „Легенда №17“ и другие.